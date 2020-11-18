أحمد جمال يحتفل بذكرى أول حالة كورونا اليوم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفل المطرب أحمد جمال بالذكرى الأولى لأول حالة كورونا وذلك من خلال مشاركته صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".




وكتب "جمال" قائلا: "في عيد ميلاد كورونا بفكركم بلبس الكمامة، زي النهاردة عدت سنة على اكتشاف أول حالة ".



يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال طرح أغنية " من غير مجاملة "، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع محمد شفيق.

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