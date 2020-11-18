بدر بانون وأحداد في الطريق إلى الأهلي والزمالك

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تواجد المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، داخل مطار محمد الخامس بمدينة كازابلانكا، منذ لحظات استعدادًا للقدوم إلى القاهرة.

 

ومن المنتظر أن يصل بانون، إلى القاهرة مساء اليوم من أجل الانضمام إلى تدريبات النادي الأهلي، عقب انضمامه بصفة رسمية بالانتقالات الصيفية الجارية.

 

ورافق بانون في رحلته، مواطنه وزميله حميد أحداد عقب نهاية إعارته إلى صفوف الرجاء البيضاوي المغربي، من الزمالك بنهاية الموسم المُنقضي.

 

ومن المقرر أن ينتظم أحداد في تدريبات الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب نهاية إعارته لحين حسم موقفه سواء بالاستمرار أو الخروج مرة أخرى.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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