الأهلي يُجيب.. هل يغيب محمد هاني عن نهائي أبطال أفريقيا ؟

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تلقى جماهير وعشاق الأهلي صدمة قوية بإصابة محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر ومنتخب مصر، في مباراة الفراعنة قبل الأخيرة أمام توجو بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

محمد هاني يلحق بمباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مدى جاهزية محمد هاني لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك نهاية نوفمبر الجاري.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "هاني سيغيب لمدة أسبوع تقريبا؛ بسبب إصابته".

وأكد سيد عبد الحفيظ أن إصابة محمد هاني غير مقلقة، ولن تمنع لحاقه بنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، يوم 27 نوفمبر.

   

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