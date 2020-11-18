حصاد مباريات الأربعاء في دوري مراكز الشباب بالمنوفية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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أقيم اليوم الأربعاء مباريات ختام الأسبوع الاول من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية، حيث خسر فريق أبنهس من فريق بيجيريم بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتعادل فريق الروضة مع فريق اصطباري بأربعة أهداف لكل منهما، كما تعادل الدبايبة مع بركة السبع بهدفين لمثلهما.

وحصل سبك الأحد على فوز إعتباري لعدم إكتمال فريق أبو نشابة، وحقق سنتريس الفوز على فريق كفر قورص 3-2.

كما تغلب أشمون على فريق كفر داود بهدفين مقابل هدف.

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