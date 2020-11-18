دكرنس يختتم معسكر القاهرة بالتعادل أمام بورتو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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انتهت المباراة الودية الأخيرة للفريق الأول لكرة القدم بدكرنس أمام بورتو السويس بالتعادل السلبي، خلال معسكر دكرنس المقام بالقاهرة والذى استمر لمدة ١٠ أيام

المباراة شهدت حضور مجلس إدارة نادي دكرنس بالكامل للإطمئنان على مدى جاهزية الفريق قبل إنطلاقة الموسم الجديد بالقسم الثانى.

وكان دكرنس بقيادة مصطفى عبده قد خاض أربعة وديات خلال معسكره بالقاهرة حيث تعرض للهزيمة أمام بتروجيت بهدفين مقابل هدف وتعادل أمام الشرطة بهدف لمثله.

ثم تعادل سلبيا أمام كلا من بنى سويف و بورتو السويس وتم إلغاء ودية النصر والتى كانت مقرر أمس الثلاثاء.

ويفتتح الفريق مبارياته بالموسم الجديد بالقسم الثاني حيث يستقبل مالية كفر الزيات على ملعب دكرنس الأربعاء المقبل.

وإحتل دكرنس المركز الثالث بالمجموعة الثالثة الموسم الماضي في إنجاز يحققه لأول مرة خلال مشاركات الفريق بالقسم الثاني.

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