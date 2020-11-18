رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال تطوير المسجد الخاص بكلية الخدمة الاجتماعية

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قام الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والأستاذ أيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة اليوم الأربعاء بجولة تفقدية إلى المسجد الخاص بكلية الخدمة الاجتماعية للاطمئنان على أعمال التطوير الخاصة بالمسجد، حيث وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتشطيبات النهائية الخاصة بالمسجد، وأيضا طلاء الحوائط والتأكد من وصول السجاد اللازم وجودته، وتشغيل وسائل التهوية بالمسجد حتى يكون مجهزا لإستقبال المصليين من منتسبي الجامعة في أقرب وقت ممكن.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".

