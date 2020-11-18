2000 إصابة بكورونا في مصنع بمدينة العقبة الأردنية والحكومة تعلق

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:21 م
كورونا
كورونا
وكالات
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ارتفع مجموع الإصابات بكورونا بين العاملين في مصنع بمدينة العقبة بجنوب الأردن إلى أكثر من 1900 إصابة.

 

ورجحت مصادر أن يكون عدد المصابين أكثرمن ذلك، بانتظار خروج باقي نتائج الفحوصات، ويقدر عدد العمال في المصنع بأكثر من 2500 موظف وموظفة، أغلبهم غير أردنيين.

 

من جهتها أكدت وزارة الصحة أن الفرق الوبائية المتخصصة تتابع الحالات المثبت إصابتها بفيروس كورونا في المصنع، وتتعامل معها ضمن البروتوكول العلاجي والوقائي، من خلال التدابير الصحية ومتابعتها وعزلها وفحص المخالطين، للحد من انتشار العدوى.

 

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنها سجلت في الآونة الأخيرة عددا من الإصابات بين العاملين في مؤسسات القطاع العام والخاص، على حد سواء، لا سيما لدى العاملين في المصانع أو المؤسسات بمختلف أشكالها، مشددة على أن أي شخص تثبت إصابته وتظهر عليه الأعراض يتعين عليه الاتصال مع المعنيين على الخط المخصص للاستفسار عن فيروس كورونا لمتابعة حالته الصحية أو إدخاله للمستشفى، في حال ظهرت عليه أعراض شديدة وكان بحاجة لرعاية صحية.

 

وتفقد مساعد الأمين للرعاية الصحية الأولية، الدكتور غازي شركس، يرافقه مدير صحة العقبة، المصانع التي سجلت فيها إصابات بهدف التأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية المتبعة.

 

وتتابع السلطات الصحية والإدارية في محافظة العقبة التنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان استقرار الوضع الصحي في جميع المؤسسات والمنشآت، من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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