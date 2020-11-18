الهضيبي: تقرير الحكومة «مصر تنطلق» كشف عن إنجازات الدولة وحجم النهضة الشاملة

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قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن تقرير الحكومة «مصر تنطلق» الذي تقدمت به لمجلسي النواب والشيوخ، تضمن إنجازات الدولة المصرية خلال عامي 2018-2020، وخطواتها نحو الإصلاح والتنمية في مختلف المجالات، فمحتواه ضخم يعكس حجم النهضة التي تم القيام بها في فترة زمنية قصيرة وفي ظل تحديات عدة واجهتها الدولة.



وأشار الهضيبي، في بيان له، أنه فيما يتعلق بمحور الأمن القومي الذي اشتمل عليه التقرير، قامت الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشرطة، والحكومة بتولي مهمة صعبة وهي ترسيخ مبادىء الأمن والأمان والاستقرار للشعب المصري، ومكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية في منطقة شمال سيناء، وتقديم كافة أشكال التضحية في سبيل القضاء على تلك البؤر بل وأصبحت الآن سيناء تنعم بالتنمية وتم وضعها على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية الهامة للدولة.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق الاستقرار الأمني من خلال تعزيز جاهزية واستعداد وحدات القوات المسلحة على نحو رفيع المستوى، لتأمين وحماية الأمن القومي المصري.



وتابع من أهم الإنجازات المشهودة لتحقيق الأمن القومي إنشاء وحدة مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، وافتتاح قاعدة "برنيس العسكرية" على ساحل البحر الأحمر، وتنفيذ المناورة "قادر 2020" بالذخيرة الحية لتأمين المنشآت الحيوية بالمياه الإقليمية والإقتصادية.