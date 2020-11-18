مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم يناقش عدد من الموضوعات الهامة

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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وبرئاسة الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسته رقم (١٥٥) بعضوية وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



صرح الدكتور خالد عطا الله، أنه تمت مناقشة عدد من الموضوعات شملت إحاطة المجلس علمًا بأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من ٢١ أكتوبر وحتى ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠.



كما تمت الموافقة على بروتوكول التعاون الموقع بين كلية الزراعة جامعة الفيوم، ومديرية الزراعة بالفيوم، وذلك بعد المراجعة من لجنة البروتوكولات، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة ومراجعة اتفاقات التعاون بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي ٢٠٢١٢٠٢٠.



وخلال الجلسة قدم الدكتور خالد عطا الله، التهنئة وذلك لصدور قرار مجلس الجامعة رقم ١٧٨ بتاريخ ٢٠٢٠١٠٢٨ بضم الآتي أسماؤهم كأعضاء من الخارج بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي ٢٠٢١٢٠٢٠ وهم الدكتور سمير سيف اليزل، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ومحافظ بني سويف الأسبق، والدكتور حسام الدين عبدالحميد حسين، مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمال ربيع كامل، مدير مشروع التنور المجتمعي وعميد كلية التربية السابق، والدكتور عبد اللطيف طه الكردي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة إميسال للأملاح المعدنية، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصفته، ووكيل وزارة الصحة بصفته، ومدير عام جهاز شئون البيئة بالفيوم بصفته، ومدير عام خدمة المجتمع والمشروعات البيئية بصفته.