وزير الطيران المدنى يلتقي رئيس هيئة الاستثمار لبحث سبل التعاون





قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بزيارة للهيئة العامة للاستثمار والأسواق الحرة حيث تم عقد اجتماعًا موسعًا مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة حضر اللقاء لفيف من قيادات وزارة الطيران والهيئة من أجل مناقشة العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة ومتابعة تنفيذ عددًا من المشروعات، وكذا بحث تعزيزالتعاون والفرص الاستثمارية وكذا استعراض الخطط الموضوعة بين الجانبين من أجل جذب العديد من الاستثمارات الجديدة والخاصة بقطاع الطيران المدنى،، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين ووضع حلول بديلة للمشكلات.





وخلال الاجتماع تم مناقشة عددًا من المشروعات التي تنفذها وزارة الطيران من خلال شركاتها وهيئاتها التابعة ، وكذلك استعراض ما تم تحقيقه من إنجازات لبعض المشروعات الهامة التي تتعاون فيها الوزارة مع الهيئة، كما تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة التى تقوم بها الوزارة بالتعاون الهيئة العامة للإستثمار والتى تهدف الى تطوير منظومة الطيران المدنى، هذا القطاع الحيوي الهام الذى يعد من اهم مصادر الدخل القومى المصرى .





كما أشاد الجانبان بالدور الفعال الذى تقوم به الدولة من خلال تقديم أوجه الدعم الكامل وتشجيع الاستثمارات المختلفة لجميع قطاعات وأجهزة الدولة؛ وكذا منح تيسيرات مناسبة للمستثمرين من أجل تحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتذليل مختلف التحديات التى تواجههم دفع عجلة التنمية والاستثمار.





وفى هذا السياق أعرب وزير الطيران عن سعادته بهذا اللقاء مشيدًا بالجهود المبذولة والتعاون التام بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أنه فى ضوء توجيهات الحكومة المصرية تشهد هذه المرحلة تحقيق الكثير من الإنجازات الغير مسبوقة وإستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة على مستوى جميع قطاعات وأجهزة الدولة بما يساهم فى توفير بيئة اقتصادية جاذبة وإقامة العديد من المشروعات القومية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وبما يصب فى صالح الاقتصاد المصرى.