وزير الطيران المدنى يلتقي رئيس هيئة الاستثمار لبحث سبل التعاون

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
Advertisements

قام  الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بزيارة للهيئة العامة للاستثمار والأسواق الحرة حيث تم عقد اجتماعًا موسعًا مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة حضر اللقاء لفيف من قيادات وزارة الطيران والهيئة من أجل مناقشة العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة ومتابعة تنفيذ عددًا من المشروعات، وكذا بحث تعزيزالتعاون والفرص الاستثمارية  وكذا استعراض الخطط الموضوعة بين الجانبين من أجل جذب العديد من الاستثمارات الجديدة والخاصة بقطاع الطيران المدنى،، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين ووضع حلول بديلة للمشكلات.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عددًا من المشروعات التي تنفذها وزارة الطيران من خلال شركاتها وهيئاتها التابعة ، وكذلك استعراض ما  تم تحقيقه من إنجازات لبعض المشروعات الهامة التي تتعاون فيها الوزارة مع الهيئة، كما تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة التى تقوم بها الوزارة بالتعاون الهيئة العامة للإستثمار والتى تهدف الى تطوير منظومة الطيران المدنى، هذا القطاع الحيوي الهام الذى يعد من اهم مصادر الدخل القومى المصرى .

كما أشاد الجانبان بالدور الفعال الذى تقوم به الدولة من خلال تقديم أوجه الدعم الكامل وتشجيع الاستثمارات المختلفة لجميع قطاعات وأجهزة الدولة؛ وكذا منح تيسيرات مناسبة للمستثمرين من أجل تحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتذليل مختلف التحديات التى تواجههم دفع عجلة التنمية والاستثمار. 

وفى هذا السياق أعرب وزير الطيران عن سعادته بهذا اللقاء مشيدًا بالجهود المبذولة والتعاون التام بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أنه فى ضوء توجيهات الحكومة المصرية تشهد هذه المرحلة تحقيق الكثير من الإنجازات الغير مسبوقة وإستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة على مستوى جميع قطاعات وأجهزة الدولة بما يساهم فى توفير بيئة اقتصادية جاذبة وإقامة العديد من المشروعات القومية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وبما يصب فى صالح الاقتصاد المصرى.

أخبار تهمك

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

رباعي ريال مدريد يشارك في التدريبات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن الموجة الثانية لكورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أسامة نبيه: أواجه الزمالك بعدد قليل من اللاعبين

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

عرض جديد من الأهلي لانقاذ صفقة بيكهام

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نجوم ألمانيا يطالبون بتغييرات بعد الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نجم برشلونة يشعل فتيل فضيحة في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُجيب.. هل يغيب محمد هاني عن نهائي أبطال أفريقيا ؟

منذ نصف ساعة

بدر بانون وأحداد في الطريق إلى الأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

04:04 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

08:46 م

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

03:05 م

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»