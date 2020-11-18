اتحاد التأمين ينتهي من إعداد دليل اكتتاب وثيقتي جميع أخطار التركيب والمقاولين

استعرضت اللجنة العامة للتأمينات الهندسية في اتحاد التأمين المصري، أبرز إنجازاتها لعامي 2019 و2020.









وأشارت اللجنة في تقرير لها، إلى انتهائها من إعداد دليل اكتتاب في التأمينات الهندسية لوثيقتى جميع اخطار التركيب وجميع أخطار المقاولين خلال العام الجاري.









وأوضحت أن الدليل يهدف إلى وضع ضوابط وأسس فنية سليمة للاكتتاب في فرع التأمين الهندسي بالسوق المصري وأيضاً حتي يستفيد المكتتبين الجدد والعمل على ثقل خبراتهم ومهاراتهم في الاكتتاب الفني السليم للأخطار.





ويتضمن دليل الاكتتاب النقاط التالية :-





• مقدمة(عن بداية التأمينات الهندسية و طبيعتها بشكل مختصر).





• أهمية دليل الاكتتاب.





• الهدف من اعداد دليل الاكتتاب.





• مفهوم الاكتتاب.





• دور مكتتب التأمين في عملية الاكتتاب.





• أهم العوامل التي يجب علي المكتتب مراعاتها عند الاكتتاب.









• المعاينة ودورها في عملية الاكتتاب.





• تصنيف الأخطار( قليلة-متوسطة-عالية الخطورة).





• تقسيم الأخطار.





• وثيقة جميع أخطار المقاولين(أهم الشروط والتغطيات والاستثناءات)





• وثيقة جميع أخطار التركيب (أهم الشروط والتغطيات والاستثناءات)





• إدراج جميع الملاحق(عناوين)وتصنيفها(-Warranties-Execution-Limiting the coverage-Extending the coverage)+الملاحق المرفقة.





وذكرت اللجنة أنها أنجزت خلال 2019 دراسة وثيقة Civil Engineering Completed Risks Insurance Policy ، التي تمنح تغطية للمشروعات المدنية التي تم الانتهاء من تنفيذها مع بداية التشغيل الفعلي لها، مثل الطرق والممرات والجسور والأنفاق والسدود وخطوط الأنابيب وأنظمة الصرف الصحي وغيرها من المشروعات المماثلة (بعد انتهاء عمليات البناء) وغالبا ما يتم طلبها من قبل مقاولين BOT، PPPاو الدولة بصفتها المالك لهذه المشروعات.





وناقشت اللجنة موضوع “أسس تسوية التعويضات في وثائق فقد الأرباح DSU أوBusiness Interruption أوLoss of Profit” .





وأعد اتحاد التأمين المصري نشرة فنية حول موضوع تأمين العيوب المتأصلة أو الكامنة وفي ضوء ذلك تم مناقشة هذه التغطية باللجنة ورأت اللجنة ان تأمين العيوب المتأصلة او الكامنة او الغير ظاهرة بموجب وثيقة (Inherent Defect Insurance-IDI) هو تأمين يغطي الاخطار الناجمة عن العيوب الكامنة التي تظهر بعد انتهاء اعمال البناء، خلال فترات زمنية طويلة قد تصل الى أكثر من 20 عاماً.





كما استعرضت اللجنة خلال العام الماضي استعرضت اللجنة اهمية التفرقة اثناء الاكتتاب بين كلٍ من Loss Limit و Sum Insured و قيمة المشروع، و تعريفات مشروعاتPPP وBOT والفرق بينهم.





وتطرقت اللجنة خلال العام الماضي إلى مدي إمكانية التأمين على Existing Property بقيم اعلى من قيمة المشروع.