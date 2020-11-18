في ذكري ميلاده "الفجر الفني" ينشر رسائل النجوم لاحمد زكي وهذه رسالة حسين فهمي

بمعاناة وصولك لهذا المستوي الرفيع في الأداء، لك مني كل الحب والتمنيات بالنجاح الدائم أن شاء الله".



واحتفل جوجل بالذكرى الواحد والسبعين، لميلاد الفنان أحمد زكي إمبراطور السينما المصرية، الفنان الراحل أحمد زكي، مواليد 18 نوفمبر عام 1949، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقام جوجل بتغيير واجهته المعتادة بصورة للفنان الراحل أحمد زكي.

يحتفل اليوم الجمهور بذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، و"الفجر الفني" ينشر صور نادرة لرسائل النجوم وأبرزهم ماجدة الرومي وحسين فهمي.حيث نصت رسالة النجمة ماجدة الرومي: "الف سلامة لقلبك، معك رغم كل المسافات، معك في كل لحظة".أما رسالة حسين فهمي: "اخي الحبيب احمد ابعث اليك بكل التهاني عن دورك الذي شعرت معك