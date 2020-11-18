في ذكري ميلاد أحمد زكي "الفجر الفني" ينشر صور الحذاء العسكري للسادات

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:21 م
أحمد زكي
أحمد زكي
يارا أحمد
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كان النجم احمد زكي، يحافظ علي جميع مقتنياته باهظة الثمن وخصوصا نظارة الشمس، كاتت جزء لا يتجزأ من شخصيات حيث اعتاد على ارتداءها حتى في حياته اليومية، كما إنه ظهر في عدة مقابلات بالنظارة السوداء ويرصد "الفجر الفني" أبرز صورها.

و ارتدى عدد من النظارات في أعماله الفنية، والتي تحولت إلى موضة لازال يتبعها الكثيرون حتى يومنا هذا، وابرز هذه النظارات وأشهرها، تلك التي ارتداها في فيلم "كابوريا" الذي شاركه بطولته رغدة، وكان من إخراج خيري بشارة، والتي لازال يرتديها محبوه ومعجبوه حتى اليوم، وكان من بين النظارات أيضاً، تلك التي ارتداها في فيلم "استاكوزا" وأيضاً نظارة فيلم "الإمبراطور" والتي نجح في الظهور من خلالها، كتاجر مخدرات .



وتلك المقتنيات يملكها حالياً رامي بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، وذلك بموجب إنه الوريث الشرعي حالياً للنجم الراحل، وكان من المقرر أن توضع كل تلك المقتنيات في متحف يحمل اسم أحمد زكي.

 

ونرصد الحذاء الذي ارتداه زكي أثناء تصوير مشهد العرض العسكري، والذي شهد اغتياله ضمن أحداث الفيلم، وقد ظل محتفظاً به أيضاً، معتبراً إنه ذكرى مهمة من عمل عظيم في مشواره. 



في ذكري ميلاد أحمد زكي الفجر الفني ينشر صور الحذاء العسكري للسادات

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