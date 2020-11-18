بدء العد التنازلى لتسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس للسباح المصري عمر شعبان لأعلى قفزة بالزعانف المونو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
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يدعو الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ كل وسائل الإعلام المختلفة لتغطية محاولة السباح المصري عمر سيد شعبان سباح المنتخب القومي للسباحة بالزعانف وسباح نادى الإسماعيلي بتسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينس ريكورد ( أعلى قفزة خارج الماء بارتداء الزعانف المونو ) وذلك يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرا بحمام سباحة استاد القاهرة الدولي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


وعلى صعيد متصل يبذل الاتحاد المصري للغوص والانقاذ قصارى جهده برئاسة سامح الشاذلي على تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينس ريكورد العالمية للسباح عمر سيد شعبان لاعب المنتخب الوطني للسباحة لأعلى قفزة خارج الماء بارتداء الزعانف المونو وهو ما يحلم به مسئولو الاتحاد لرفع علم مصر في المنصات الدولية.

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