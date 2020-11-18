وائل جسار يستعد لطرح "ولا في الأحلام"

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يستعد المطرب اللبناني وائل جسار، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان “ولا في الأحلام وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".



.أغنية"ولا في الأحلام" من كلمات الشاعر أحمد قطوط، ألحان المطرب الشاب أحمد زعيم، والتوزيع الموسيقي لشريف منصور”



ومن المفترض أن يتم تصويرها قريبًا على طريقة الفيديو كليب.





وأحيا وائل مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان 'الموسيقي العربية' حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.



وقاد الفرقة الموسيقية فى حفل وائل جسار المايسترو عادل عايش، وقدم مجموعة من أعماله إلى جانب مختارات غنائية من التراث.



