عودة الأمطار الرعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء عن حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الفترة من الخميس الموافق 19 نوفمبر حتى السبت الموافق 21 من نوفمبر، إذ من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارًا من الغد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الخميس:
يتوقع الخبراء تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح".
فيما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية - حلايب - شلاتين - رأس بيناس".

يوم الجمعة المقبل:
أما يوم الجمعة فمن المتوقع تساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية".

فيما تتساقط أمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - رأس بيناس)، فيما تكون خفيفة على شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا).
ويتوقع الخبراء أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون مثيرة للأتربة على شمال الصعيد.

ومن المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى فرص تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ويصاحب ذلك نشاط للرياح.
يوم السبت المقبل:
وقال الخبراء إنّ يوم السبت يشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - بورسعيد - العريش - رفح)، وتكون متوسطة إلى غزيرة أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).
وتمتد الأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - رأس بيناس).

متوسط درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة
- القاهرة: العظمى 23 - 24، والصغرى 15 - 16.
- الوجه البحري: العظمى 22 - 23، والصغرى 15 - 16.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 - 22، والصغرى 16 - 17.
- جنوب سيناء: العظمى 26 - 27، والصغرى 19 - 20.
- شمال الصعيد: العظمى 24 - 25، والصغرى 14 - 15.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 - 26، والصغرى 15 - 16.

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