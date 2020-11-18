وادي دجلة يضم خليفة الشناوي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
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حصل نادي وادي دجلة علي توقيع احمد ميهوب حارس مرمي نادي اطسا وسمسطا السابق رسميا بتاعاقظ لمدة خمس مواسم قادمة و تم التعاقد في حضور حازم خيرت مدير الكرة بنادي وادي دجلة ومحمد الزيات وكيل اللاعب .

احمد ميهوب الملقب بخليفة الشناوي من مواليد 1996 كان ضمن صفوف الناشئين بنادي مصر المقاصة  وصعد للفريق الأول مع ايهاب جلال المدير الفني السابق وهو من اكتشاف احمد سالم المدير الفني السابق لنادي اطسا وصعد مع نادي سمسطا من القسم الثالث للممتاز ب الموسم الماضي  وكان قريب من الانضمام للإسماعيلي قبل أن يبدي اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لوادي دجلة بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدته في احدي المباريات الودية .

وبعد ميهوب من الخامات الجنة في مركز حراسة المرمي حيث الطول الفارع والموهبه العالية وأكد بابا فاسيليو أنه حارس مرمي منتخب مصر الأول في المستقبل .

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