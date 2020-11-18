أوقاف الإسكندرية : أصدرنا تعليمات بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية



وأن وزارة الأوقاف تحذر بشدة بالغة من أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء بالمساجد أم بجميع المقار الإدارية بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله.



كما أنها قد تضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، وأنها تعتذر عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي شخص غير مرتدٍ للكمامة، مؤكدة أن من كان يحب أن تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة فعليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، حتى تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة أمام الراكعين والساجدين.



كما تؤكد على جميع الأئمة والخطباء ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للخطبة بعشر دقائق، وعلى جميع العاملين بالأوقاف عدم السماح بفتح دورات المياه وتطبيق التعليمات في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على المسجد تطبيقًا حاسمًا، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة."



صرح الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أنه قد وجه بالتشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل المساجد.وأضاف في تصريح صحفي اليوم الإربعاء أن قد أكدت على مديرى الإدارات الفرعية والأئمة والخطباء وجميع العاملين بها والمتعاملين معها وجميع المصليين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى قررتها الوزارة بناء على المنشور الوارد على الصفحة الرسمية للوزارة والذى ينص على:"تأكيد وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها والمتعاملين معها، وعلى جميع المصلين الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.