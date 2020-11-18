محافظ الفيوم يجتمع بالتنفيذيين بمقر مجلس مدينة طامية

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعا مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات، ورؤساء الوحدات المحلية بمركز طامية.



في بداية الاجتماع، شدد محافظ الفيوم على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، وخصوصًا بعد ارتفاع مؤشر الاصابات في الدول المجاورة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.



وشدد "الأنصاري" على أهمية التوعية المجتمعية فى هذا الصدد، لافتا إلي أن تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيس في نجاح أي إجراءات تتخذها الدولة، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج وذلك حتي لا ندخل فى أزمة مع هذا الوباء.



وأشاد "الأنصاري" خلال اللقاء بدور القطاع الصحي بالمحافظة خلال الموجة الأولى لأزمة كورونا على الرغم من التحديات التى يواجهها القطاع والنقص العددي فى بعض التخصصات الطبية الهامة كالأطباء والتمريض، لافتا إلي أنه يتم عقد لقاء دوري مع اللجنة المعنية بأزمة كورونا على مستوي المحافظة لتعظيم الإيجابيات وتلاقي السلبيات التي حدثت خلال الموجة الأولى.



وفي ملف التصالح على مخالفات البناء، أشار محافظ الفيوم إلى الانتهاء من تقديم طلبات التصالح بنسبة 100٪، مشيرًا إلى أن تعامل الجهاز التنفيذي مع هذا الملف تم بشكل جيد، معربًا عن شكره وتقديره لمسئولي مجلس مدينة طامية والوحدات المحلية التابعة، على جهودهم فى إنجاز هذا الملف الهام، مؤكدًا أن الإرادة والتخطيط الجيد والالتزام يضمن تحقيق المستهدف في العمل، على الرغم من بعض التحديات التى واجهتها المحافظة فى هذا الملف خاصة فى مراكز سنورس وطامية وإطسا.



وأكد المحافظ على التعامل بقوة مع مخالفات البناء، لافتًا انه تم رصد عدد من المواطنين يقومون بتقديم طلبات للتصالح، ثم يقومون بالبناء بعدها، مشيرًا الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.



ولفت المحافظ الى الانتهاء هذا العام من الخطة الاستثمارية للمحافظة، لافتًا الى العمل لوضع المحافظة على خريطة التنمية الخاصة بالدولة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، مشيرًا أنه سيتم تطوير 10 مناطق غير مخططة بالفيوم يقطنها نحو 120 ألف مواطن، تحت اشراف مجلس الوزراء، وسيتم استثمار كافة أصول الدولة غير المستغلة بهذه المناطق فى أعمال التطوير.



كما ناقش "الانصاري" خلال الاجتماع موقف استكمال مشروع الصرف الصحي بقريتي فرقص وسرسنا، حيث قال ممثل شركة المياة والصرف الصحي أنه تم توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء المشروعين، موضحًا أنه بالنسبة لمشروع الصرف بسرسنا تمت الترسية على أحد المقاولين وسيتم البدء فى العمل خلال أيام، أما فيما يتعلق بمشروع الصرف بقرية فرقص فقد تم الانتهاء من البت الفني، وخلال 15 يوما من الآن سيتم دفع التأمين النهائي واستلام الموقع، وأكد المحافظ على متابعة أعمال التنفيذ بشكل دوري للانتهاء منها خلال الفترة الزمنية المقررة لتقدم خدماتها للمواطنين.



وكشف المحافظ عن توفير طاقة كهربائية لزيادة فرص الاستثمار بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، لافتًا الى طرح عدد من قطع الاراضي بالمنطقة أمام المستثمرين خلال شهر لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.



وردًا على شكوى من أحد المواطنين بشأن توصيل خدمات الصرف الصحي لتقسيم الأندلس "قرطبة"، وجه المحافظ، كل من السكرتير العام، ورئيس مركز ومدينة طامية ومسئولي شركة الفيوم لمياة الشرب والصرف الصحى، لعقد اجتماع الأسبوع القادم، مع الشركة التى قامت بتقسيم المنطقة وممثلي التقسيم، لوضع حلول جذرية للمشكلة.



كما استجاب محافظ الفيوم لشكوى مواطن من عدم انارة عدد من الطرق، موجهًا رئيس مدينة طامية، بمراجعة الأنارة بالمنطقة وتزويدها بكشفات جديدة لتحسين الإنارة بها، وكذلك حصر أعداد الوحدات السكنية بمنطقة أرض زهير وعرض الشوارع التى تطل عليها، لمراجعة القيم السعرية للتصالح، لدراسة إمكانية تخفيضها مرة أخرى من عدمه.

