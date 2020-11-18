تسليم كشك مجهز لأسرة "بائعة الأحذية" الأولى في الثانوية العامة بالبحيرة (صور)

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قال عادل درغام مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، أنه تم تسيلم كشك شامل البضاعة والكهرباء لأسرة الطالبة "أسماء طه حسين" المعروفة اعلاميا ب "بائعة الأحذية" الأولي علي الثانوية العامة بالبحيرة لمعاونة الأسرة ومساعدتها على مواجهة الحياة.



وأضاف "درغام" أن الطالبة أية طه حسين نموذج مشرف لجميع أبناء المحافظة بإمتلاكها إرادة وإصرار على النجاح والتفوق وإصرار لمواجهة كافة التحديات والظروف الصعبة للوصول إلى ماتصبو إليه وهو ما تحقق بتوفقها وبجدارة بحصولها على ٩٩.٥٪ في الثانوية العامة وإلتحاقها بكلية الطب رغم الظروف الصعبة التى واجهتها بمرض الأب، ومساعدتها للأم فى العمل بشرف.



ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المستحقة والعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم ومواجهة أعبائهم اليومية وإدخال الفرحة عليهم في المناسبات المختلفة.



وأشاد المحافظ بدور جمعية الأورمان بالبحيرة في تقديم الدعم ورعاية الأسر الفقيرة وتوزيع المساعدات والمواد الغذائية المختلفة لتوفير حياة كريمة لهم وذلك في إطار المشاركة المجتمعية الفعالة، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.