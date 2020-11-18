العوامري يضع خطة جديده لتطوير قناة مايسترو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
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يستعد الاعلامي محمود العوامري مدير قناة "Mac" مايسترو الفضائيه إلي تغيير محتوي القناه وتطويرها بشكل أفضل من حيث شكل الشاشه بما يتلائم مع تطلعات وذوق المشاهدين. 

وذلك بعد أن ترأس اداره القناه منذ بدايه الشهر الجاري بناء على قرار رجل الأعمال فضل القاسم رئيس مجلس اداره القناة.



 كما أكد العوامري ان هذا التطوير سوف يضع القناة  على طريق المنافسة بين القنوات الفضائية الكبرى المتميزة.




يذكر ان العوامري تخطي مشوار ناجح بعد ترأس العديد من المناصب قبل ترأسه اداره قناه مايسترو منها قناه Hc سابقا واداره قناه الرافدين ووكاله الصحه والجمال.




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