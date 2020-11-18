لقاء بين محافظ الإسكندرية ومجلس نقابة الصحفيين

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإربعاء، مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ فكري عبد السلام نقيب الصحفيين، وذلك في أول لقاء بعد تولي المجلس الجديد مهام عملهم، لبحث سبل التعاون بين النقابة والمحافظة.



جاء ذلك بحضور السيد سعيد سكرتير عام نقابة الصحفيين بالإسكندرية، وعمرو حافظ ورامي ياسين وكيلي النقابة، وهاني العوضي وبسمة الشريف وهدي الساعاتي أعضاء مجلس النقابة الفرعية.



ورحب المحافظ بنقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة الجدد، معربا عن سعادته بتواجده وسط هذه الكوكبة من الصحفيين، مؤكدا على دورهم في توضيح المفاهيم الصحيحة ومكافحة الشائعات، فالإعلام له عامل كبير في بناء الدولة.



وطالب المحافظ الصحفيين بضرورة تقصي الدقة في نقل الحقائق والرجوع إلي المصادر الرسمية لتلقي المعلومة الصحيحة وذلك للقضاء علي الشائعات، مشيرًا إلى أهمية الإعلام الهادف والدور الرائد الذي يقوم به من حيث إلقاء الضوء على النواحى الإيجابية والسلبية، وتوصيل الحقائق بمنتهي الشفافية، موضحا أننا جميعًا نعمل في منظومة متكاملة من أجل خدمة المواطن.



ولفت المحافظ إلى أهمية عقد لقاء دوري مع الصحفيين والإعلاميين بالإسكندرية، وذلك لمناقشة الملفات والقضايا التي تهم المواطن السكندرى، مؤكدا على تقديم كامل الدعم للصحفيين، ورحب بتبادل أية مقترحات أو حلول قابلة للتنفيذ مؤكدا أن توجيهات السيد الرئيس عد الفتاح السيسي كانت إيجاد حلول للمشاكل التى يعاني منها المواطنين تكون غير تقليدية وخارج الصندوق.



من جانبه لفت نقيب صحفيي الإسكندرية، إلى اهتمام الصحفيين بنشر وتوضيح كل ما يتم على أرض الإسكندرية وتنفيذ توجيهات الرئيس لدفع عجلة التنمية، مؤكدا على دعم نقابة الصحفيين ومساندتها للمحافظة، وأن الظروف الراهنة تستلزم وقوف الجميع بجانب الدولة ومساندتها محذرا من الانسياق وراء الشائعات.



كما ثمن فكرى عبدالسلام دور قطاعات المحافظة فى مجابهة كميات الأمطار الغزيرة التى شهدتها الإسكندرية من عدم حدوث أزمات وشل حركة المرور والمواطنين.



و قد أشاد مجلس نقابة الصحفيين بالمشروعات القومية والانجازات التى تمت على أرض الإسكندرية من محاور وشوارع رئيسية أدت إلى السيولة المرورية والقضاء على الاختناقات والتحدي المروري خاصة فى فصل الصيف، وكذلك المشروعات السكنية الضخمة وفى مقدمتها بشائر الخير بمختلف مراحلها تنفيذا لسياسية الرئيس واستراتيجية وخطة الدولة فى توفير سكن ملائم للبسطاء والقضاء على العشوائيات.