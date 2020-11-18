وفاة رابع مدير مدرسة متأثراً بفيروس كورونا بالبحيرة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وفاة رابع حالة متأثرة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف مديري المدارس، وذلك خلال أسبوع واحد من وفاة مديرين مدارس أحمد زويل الثانوية بنين بدمنهور، ومدرسة مرزوق السيد مرزوق الإبتدائية بكفر الدوار، ومدرسة الثانوية الزراعية بنين بادكو.

حيث توفي اليوم الأربعاء، إبراهيم سلامة، مدير مدرسة حسن برادة الابتدائية، التابعة لإدارة مركز دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور.

وتقدم إبراهيم شعبان البنواني، مدير الإدارة التعليمية بمركز دمنهور، وجميع العاملين بالإدارة ومدارسها، بخالص العزاء لأسرة مدرسة حسن برادة الابتدائية، لوفاة مدير المدرسة إبراهيم سلامة.

كما نعت أسرة مدرسة حسن برادة بكل حزن وأسى وفاة مديرها إبراهيم سلامة، داعين المولي عز وجل له بالمغفرة والرحمة وان يسكنه الفردوس الأعلى، سائلين الله إن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله الصبر والسلوان.

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 101288 وخروجهم من المستشفيات

الصحة: تسجيل 275 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و16 حالة وفاة


أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101288 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 275 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 111284 حالة من ضمنهم 101288 حالة تم شفاؤها، و6481 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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