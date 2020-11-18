شاهد.. أحدث ظهور لمحمد حماقي عقب فترة غياب

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حصل"الفجر الفني" على صور جديدة للنجم محمد حماقي، وذلك عقب فترة غياب طويلة عن الظهور.



ويعمل حماقي، حاليًا على قدم وساق للانتهاء من تفاصيل ألبومه الجديد والذي لم يحدد حتى الآن موعد لطرحه، حيث نُفذ "حماقي"، أكثر من فكرة جديدة في الكلمات والألحان.



واستقر حماقي، حتى الأن على عدد كبير من أغاني الألبوم ويتعاون معه في الألبوم مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين هم توما، تميم،أمين نبيل، أمير طعيمه، عزيز الشافعي، مدين، ومحمد النادي.





جدير بالذكر أن آخر ألبومات محمد حماقب هو ألبوم "كل يوم من ده"، واحتوى الألبوم على 20 أغنية، وهم:"يزلزل"، "كل يوم من ده"، "ليلي"، "عيونه سهرانة"،"صور"، "أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، "ياغربة"، "البداية"،"يا ستار"، "قدام الناس"، "كفاية حلول وسط"، "راضيني"، "راسمك فى خيالي"، "لاعتاب ولا حيرة"، "الحكاية حكايتنا"، "عاش من شافك"، و"خلينا زي ما حنا"، و"قالو عنك"، "خدني إليك".

