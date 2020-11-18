مدرب منتخب مصر السابق: هناك عناصر مبشرة فى الفراعنة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
أكـد أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر، والمدير الفني الحالي لنادي زد، أن هناك عناصر مبشرة في منتخب مصر، وكذلك المنتخب الاوليمبي، وسيكونوا مستقبل الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.


وقال نبيه في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أهنئ الجهاز الفني لمنتخب مصر بالفوز على توجو، وكذلك المنتخب الأوليمبي بعد الفوز على البرازيل، الكرة المصرية تسير بخطى جيدة، لدينا لاعبين مميزين، وقادرين على بناء فريق قوي لمدة 10 سنوات مقبلة".


وأضاف: "لدينا مجموعة لاعبين جيدين في المنتخب الاول والأوليمبي، ولدينا فرصة جيدة للوصول لكأس أمم إفريقيا، وكذلك الوصول لكأس العالم بقطر 2022، نتمنى أن نصل المونديال القادم".

وواصل:" نتمنى أن نعمل وفقا لخطة جيدة للوصول إلى مونديال 2026، حسام البدري لديه مجموعة مميزة من العناصر، وهناك لاعبين مميزين في منتخب مصر الأوليمبي".

وتابع نبيه: "لاعبي منتخب مصر الأول دائما هم رقم واحد في مصر، والتشكيلة التي شاركت أمام توجو أدت مباراة جيدة، واللقاء الذي أقيم في القاهرة كان هناك ضغوط كبيرة على المنتخب المصري، وكان هناك ابتعاد لفترة طويل عن إقامة معسكر للاعبين".

وأضاف: "التغييرات التي قام بها على تشكيل المنتخب بالأمس، كانت جيدة للغاية، سواء بمشاركة محمد شريف أو أفشة أو أيمن أشرف، والجميع كان يريد تقديم مستوى جيد، وكان هناك تنظيم دفاعي واستغل أخطاء دفاع توجو، والاندفاع الهجومي في محاولة للفوز، خاصة أنها كانت الفرصة الأخيرة بالنسبة لتوجو من أجل مواصلة المنافسة للصعود لأمم إفريقيا".

وأكمل: "الجهاز الفني أدار اللقاء بشكل رائع، والجميع قدم مستوى جيد، والتغييرات التي شاركت قدمت مستوى مميز".

أخبار تهمك

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

وتتوالى الأزمات.. الإصابة السابعة تضرب ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 17 ساعة

نجم برشلونة يشعل فتيل فضيحة في ريال مدريد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تعليق مثير من إنريكي بعد إذلال ألمانيا

منذ ساعة و نصف

على رأسهم طارق يحيى.. قرار الجبلاية يمهد الدوري الجديد لعودة نجوم التدريب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عرض جديد من الأهلي لانقاذ صفقة بيكهام

منذ ساعة و نصف

نجوم ألمانيا يطالبون بتغييرات بعد الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا

منذ ساعة

رباعي ريال مدريد يشارك في التدريبات

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ ساعة و 18 دقيقة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 7 ساعات

أسامة نبيه: أواجه الزمالك بعدد قليل من اللاعبين

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

03:05 م

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

01:17 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

08:46 م

نجوم ألمانيا يطالبون بتغييرات بعد الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»