أمه وأخوه غارقين في دمائهم.. شاهد عيان يكشف مفاجآت جديدة حول المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام (صور)

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"صراخ واستغاثة..الحقوني"..مع دقات عقارب الساعة السادسة من مساء أمس، كتبت نهاية أفراد أسرة بسيطة تقطن بمنطقة حدائق الأهرام، مكونة من سيدة مسنة تبلغ من العمر عامًا، و٥ أولاد " بنين وبنات"، عاش أهالى المنطقة ساعات قصيرة من الرعب، حيث بدأت الشقيقة تستغيث بالجيران قائلة، " الحقوني أخويا بيموت أمي وأخويا"



"٥ طعنات وجثتين"..كان المشهد الأكثر تأثيرًا على مرأي أهالي المنطقة، فكانت نهاية الأم ونجليها وإصابة زوج نجلتها، حيث أصيبت الأم بطعنة برقبتها، والإبن بطعنتين ببطنه، وزوج النجلة بطعنتين من الظهر وإصابات بذراعة.



وانتقلت محررة "الفجر"، لمسرح جريمة المذبحة الأسرية بحدائق الاهرام، لكشف كواليس ما حدث في العقار ٤٠٤ بشارع الجيش بحدائق الأهرام.



سيدة و٥ أبناء



قال حارس العقار في حديثه إلى بوابة "الفجر"، أن أسرة المتهم كانت تقطن بالعقار منذ عامًا، وهي مكونة من سيدة مسنة في عقدها الخامس من العمر، ونجلتين إحداهما متزوجة وتدعى "آية" ولديها نجل، والأخرى الصغرى وتدعى "رحاب" في عقدها الثاني من العمر، بالإضافة ل ٣ أبناء الأكبر (المتهم) ويدعى "محمود" ٢٩ عامًا، والأصغر (المجني عليه) ويدعى "مهند"، وآخر يدعى "إسلام"



صراخ واستغاثة من الشقيقتين



وقت العشاء..وأضاف الحارس، أنه في حوالي الساعة السادسة حتى السابعة مساءًا، كانت المنطقة هادئة بطبيعة حالها، قائلًا،" كل واحد في حاله"، مشيرًا مع اقتراب الساعة السابعة بدأ صوت صراخ واستغاثة تأتي من الجهة اليسرى للعقار، وإذ نشاهد بعد بضع دقائق الشقيقتين(آية ورحاب)، يصرخان قائلين،"الحقونا أخويا بيموت أمي وأخويا"



سكينة وسجارة في ايده



"كانت السكينة في إيده"..وأكمل حارس العقار في كلامه قائلًا،" لما دخلنا عليه كان هادي"، مشيرًا أنه كانت هناك جثتين (الأم ونجلها) ملقيان في غرفة النوم، وكانت غارقة بالدماء، وكان زوج شقيقته مصابًا في ظهره وذراعه، وكان المتهم "محمود" واقفا في الغرفة ماسكًا بيده السلاح الأبيض "السكين" هادئا لا يفعل شيئًا، ممسكا بيده السيجارة



حبسناه في الأوضة..ويتابع الحارس حديثه إلى "الفجر"، في البداية كنا خائفين أن يطعن أحد وهو ممسكا بالسكين، فحاولنا امساكه بمساعدة الجيران وادخلناه لأحد الغرف وحبسناه، وعند دخول الشرطة عليه لم تجد السكين فقام بإلقائها في حديقة بخلف العقار.



وتابع الحارس، أنه عندما جاءت عربة الإسعاف علمنا، أن السيدة ونجلها توفوا، وزوج الشقيقة مصابًا فأخذت سيارة الاسعاف على الفور الزوج لاسعافه.



والدته ست طيبة



والتقط أحد الجيران حديثه لبوابة "الفجر" ويدعى "أشرف" صاحب سوبر ماركت، قائلًا،" كانت أسرة طيبة وماسمعناش أي مشاكل قبل ذلك، كانت والدة المتهم والمجني عليه سيدة طيبة تتردد كثيرًا لشراء مستلزمات المنزل



شاهد العيان: كان إنسان طبيعي وعرفت مريض من أمه



كان بيجي يشتري طلبات..وأكمل شاهد العيان كلامه، أن المتهم"محمود" وهو الإبن الاكبر، كان يتردد كثيرًا لشراء بعض الطلبات مثل (العصير والسجائر وغيرها) وكان إنسانًا طبيعيًا، لم الاحظ عليه سلوكا آخر



عرفت مريض من أمه..ويتابع صاحب السوبر ماركت حديثه قائلًا،" عرفت بعدها أنه مريض نفسي"، مشيرًا أنه في أحد المرات تفاجئت بوالدته بالسوبر ماركت قائلة لي،" معلش ابني مريض نفسي شوية"، معللًا لذلك، أن المتهم في أحد المرات جائني المحل وطلب (فلوس وسجائر)، فأنا لم اتردد أن اعطيه، لأنه من أسرة محترمة، فعرفت بعد ذلك أن هذا التصرف يعود لمرضه.



صراخ من البلكونة والشارع..وفي يوم الواقعة، يتابع صاحب السوبر ماركت حديثه، في حوالي الساعة السابعة عقب آذان العشاء تفاجئت المنطقة بصراخ الشقيقتين، في استغاثة لأهالي المنطقة بالالحاق بالمتهم قبل أن يقتل أشخاص آخرين قائلة" الحقونا بيموت ماما وأخويا" وعلى الفور أسرعت أهالي المنطقة لملاحقته.



كانت أول مرة..واستطرد صاحب السوبر ماركت أحد شهود العيان، كلامه، أنها كانت المرة الأولى لسماع صوت الصراخ بهذه القوة، ولكن بعد الواقعة لا نعلم لماذا هذا حدث، غير أنه مريض نفسي وكان لسه خارجًا من المصحة منذ شهور



واختتم الشاهد كلامه، قائلا، "ربنا يرحمهم يارب ويشفي الزوج عشان مراته"، مشيرا حادثة بشعة.



التحقيقات تكشف كواليس المذبحة الأسرية



وكشفت التحقيقات، عن تفاصيل جديدة في المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام،أن المتهم عاطل في عقده الثاني من العمر، ومريض نفسيا، وكان خارجًا من المصحة النفسية منذ ٣ أشهر، بالاضافة هو الشقيق الأكبر في أخوته.



وافادت التحقيقات، أن المتهم نشبت بينه وبين زوج شقيقته مشادة كلامية على إثرها استل المتهم سكينة من المطبخ، فحاول أخيه الأصغر الامساك به فقام بتسديد طعنتين ببطن شقيقة



وأفادت التحقيقات، أنه بمحاولة والدة المتهم الإمساك بنجلها، قام بتسديد طعنة بالرقبة، مما لفظت أنفاسها الاخيرة، حيث قام زوج شقيقة المتهم بالامساك به وأخذ السكين، أصابه أيضا بطعنتين في الظهر، وتم نقله على الفور للمستشفى



أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي واقعة المذبحة الأسرية بحدائق الاهرام، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لاجراء معاينة لمسرح الجريمة.



وكشفت التحقيقات، عن تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام، إذ تبين أن المتهم أقدم على قتل والدته "سيدة مسنة" وشقيقه وإصابة زوج شقيقته بطعنات.



وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم يعاني من مرض نفسي



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق القسم.



وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية، وبالفحص والمعاينة تبين قيام شاب بقتل والدته وشقيقه وشروعه في قتل زوج شقيقته، الذي نجح الأهالي في إنقاذ حياته ونقله إلى المستشفى.

