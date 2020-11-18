موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
تلقي الجهاز الفني للأهلي صدمة قوية خلال الأيام الماضية بعد إصابة محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر، خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراته ضد منتخب توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.


وتعرض محمد هاني للإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد منتخب توجو في لقاء الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية والتي فاز بها منتخب الفراعنة بهدف دون مقابل.


وجاءت إصابة محمد هاني قبل أيام قليلة من مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي ستجمع بين فريقه الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك مساء يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي وفقًا لما أعلنه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على الدفع باللاعب حسين الشحات في الجبهة اليمنى بدلًا من زميله محمد هاني حال تأكد غياب الأخير عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك والمقرر لها 27 نوفمبر الجاري.


وقرر موسيماني الاعتماد على حسين الشحات في مركز الظهير الأيمن خلال مباراة أبوقير للأسمدة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر والمقرر لها السبت المقبل 21 نوفمبر الجاري، وذلك لتجهيزه بشكل كامل ليكون جاهز للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك حال غياب هاني.


وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أكد في وقت سابق أن إصابة محمد هاني بسيطة ولن تعوقه عن المشاركة في مباراة النهائي الإفريقي ضد الزمالك.

أخبار تهمك

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 7 ساعات

نجوم ألمانيا يطالبون بتغييرات بعد الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا

منذ ساعة

نجم برشلونة يشعل فتيل فضيحة في ريال مدريد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تعليق مثير من إنريكي بعد إذلال ألمانيا

منذ ساعة و نصف

على رأسهم طارق يحيى.. قرار الجبلاية يمهد الدوري الجديد لعودة نجوم التدريب

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عرض جديد من الأهلي لانقاذ صفقة بيكهام

منذ ساعة و نصف

وتتوالى الأزمات.. الإصابة السابعة تضرب ليفربول

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 17 ساعة

رباعي ريال مدريد يشارك في التدريبات

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أسامة نبيه: أواجه الزمالك بعدد قليل من اللاعبين

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

01:17 م

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

03:05 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

08:46 م

نجوم ألمانيا يطالبون بتغييرات بعد الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»