موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

تلقي الجهاز الفني للأهلي صدمة قوية خلال الأيام الماضية بعد إصابة محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر، خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراته ضد منتخب توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.









وتعرض محمد هاني للإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد منتخب توجو في لقاء الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية والتي فاز بها منتخب الفراعنة بهدف دون مقابل.









وجاءت إصابة محمد هاني قبل أيام قليلة من مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي ستجمع بين فريقه الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك مساء يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي وفقًا لما أعلنه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.









واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على الدفع باللاعب حسين الشحات في الجبهة اليمنى بدلًا من زميله محمد هاني حال تأكد غياب الأخير عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك والمقرر لها 27 نوفمبر الجاري.









وقرر موسيماني الاعتماد على حسين الشحات في مركز الظهير الأيمن خلال مباراة أبوقير للأسمدة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر والمقرر لها السبت المقبل 21 نوفمبر الجاري، وذلك لتجهيزه بشكل كامل ليكون جاهز للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك حال غياب هاني.









وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أكد في وقت سابق أن إصابة محمد هاني بسيطة ولن تعوقه عن المشاركة في مباراة النهائي الإفريقي ضد الزمالك.