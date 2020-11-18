التأمين الصحي الشامل: تسجيل 3.213 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
اعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل عن تسجيل 3.213 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التامين الصحي الشامل الجديد، والتي تضم 6 محافظات وهى "الأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس"، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها منذ يوليو 2019.

وأوضحت أنه خلال الفترة من أكتوبر2019 وحتى الآن، تم تسجيل ما يقرب من 610 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد، 800 ألف مواطن بمحافظة الأقصر، 920 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية، و622 ألف مواطن بمحافظة أسوان، 178 ألف مواطن بمحافظة السويس إضافة إلى 83 ألف مواطن بمحافظة جنوب سيناء.

وأضافت أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، هى بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، أما بالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.

فيما تبدأ إجراءات التسجيل فى المنظومة من خلال ذهاب الأسرة إلى الوحدة الصحية أو المركز التابعة لها الأسرة أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات، على أن يكون متوافرا لدى أفراد الأسرة بطاقات الرقم القومى لكل الأسرة، وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلى للأسرة، على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبى الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على كل أفراد الأسرة.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إلى أنه تم تجهيز كافة المنشآت الطبية بمحافظات المرحلة الأولى، وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، وتوفير الفرق الطبية ذات الكفاءة والخبرة العالية، كما يتم تدريب القوى البشرية، ونقل خبرات القائمين على تقديم خدمات المنظومة بمحافظة بورسعيد والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى داخل وخارج مصر، إلى القائمين على المنظومة بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، وذلك استعدادًا لتحقيق حلم المصريين في التأمين الصحي الشامل بالأقصر والإسماعيلية.

هذا، وتدعو منظومة التأمين الصحى الشامل المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء، السويس"، إلى التسجيل فى المنظومة الجديدة، وذلك بهدف حصول المواطنين على كافة الخدمات الصحية والعلاجية، وإجراء الفحص الطبي الشامل للمواطنين.
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 3.213 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 3.213 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 3.213 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 3.213 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 3.213 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 3.213 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 3.213 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 3.213 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 7 ساعات

عرض جديد من الأهلي لانقاذ صفقة بيكهام

منذ ساعة و نصف

تعليق مثير من إنريكي بعد إذلال ألمانيا

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

منذ نصف ساعة

نجم برشلونة يشعل فتيل فضيحة في ريال مدريد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

نجوم ألمانيا يطالبون بتغييرات بعد الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا

منذ ساعة

على رأسهم طارق يحيى.. قرار الجبلاية يمهد الدوري الجديد لعودة نجوم التدريب

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ ساعة و 15 دقيقة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 17 ساعة

رباعي ريال مدريد يشارك في التدريبات

منذ ساعتين و 18 دقيقة

وتتوالى الأزمات.. الإصابة السابعة تضرب ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

أسامة نبيه: أواجه الزمالك بعدد قليل من اللاعبين

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

01:17 م

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

03:05 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

08:46 م

نجوم ألمانيا يطالبون بتغييرات بعد الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»