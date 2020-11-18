طرح بوسترات شخصيات فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:54 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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استعدادا لعرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 أطلقت الصفحة الرسمية لفيلم حظر تجول سبعة بوسترات لشخصياته الرئيسية.

كما أعلن مؤخرا شبكة osn، عن خططها لمضاعفة استثماراتها في المحتوى العربي في عام 2021 من خلال إطلاق إنتاجاتها الأصلية تحت مظلتها الجديدة المخصصة بالكامل للمحتوى الذي يتم إنتاجه في المنطقة وأن يكون فيلم «حظر تجول» المصري للمخرج أمير رمسيس، الشريك الإبداعي الأول لإنتاجات OSN الأصلية ،

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن اجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم  الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣  ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One.


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