كل ما تريد معرفته عن أول دوري نسائي لكرة القدم في المملكة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر السعودي
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ينطلق أول دوري نسائي لكرة القدم في المملكة، والذي ينظمه اتحاد الرياضة للجميع، بالتعاون مع الإدارة النسائية في اتحاد الكرة، وذلك في ثلاث مدن هي الرياض، جدة، والدمام.

وتقام منافسات الدوري بمشاركة 607 لاعبات من 24 فريقًا؛ حيث تم تقسيم الفرق في جدة والرياض إلى مجموعتين في كل مدينة، فيما تقام منافسات الدمام بنظام الدوري من مجموعة واحدة.

وتخوض الفرق مرحلة التصفيات الأولية قبل تحديد المرحلة النهائية والتي سيتم من خلالها تسليم كأس وجوائز البطولة التي خُصّص لها مبلغ 500 ألف ريال.

وأنهت اللجنة المنظمة كافة الاستعدادات كافة للالتزام بالبروتوكول الطبي وفقًا للإجراءات الاحترازية للمسابقات الرياضية والصادرة من وزارة الرياضة.

من خلال دوري كرة القدم للسيدات، يهدف اتحاد للرياضة للجميع إلى تشجيع وتمكين المرأة من مزاولة الرياضة على المستوى المجتمعي ولتحقيق مكاسب صحية وفنية وإدارية.

وكجزء من برنامج جودة الحياة، والذي يمثل أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 وبدعم وزارة الرياضة، يسعى اتحاد الرياضة للجميع إلى تشجيع الرجال والسيدات والشباب والشابات من جميع الأعمار والقدرات والخلفيات على بناء عادات صحية ونشطة.

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