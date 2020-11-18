الحكومة توافق على مد مهلة لوائح الوحدات ذات الطابع الخاص 6 أشهر إضافية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
الفجر
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وافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة بقرار رئيس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية لمدة ستة أشهر إضافية.

ويأتي ذلك حتى تتمكن اللجان المختصة من مراجعة وفحص البيانات وإعداد التقرير النهائى مصحوبًا بالنتائج والتوصيات.

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