عاجل.. عصام الحضري يعلن اعتزاله ويكشف عن وجهة المستقبل

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:02 م
عصام الحضري
عصام الحضري
علي نبوي
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أعلن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

وغرد الحضري عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"أرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس".. الحمدلله أديت رسالتي على الوجه الأكمل. والله يشهد أنني لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدي فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها. وحققت مع زملائي انجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ".

وأضاف :"لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شئ".


وتابع :"دوام الحال من المحال. ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كلام كتير تناثر في الأيام اللى فاتت عن إنضمامي لهذا النادي وذاك. ومع الأحترام الكامل لكل الأندية. فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة. فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت أعتزال كرة القدم نهائيًا".

وواصل :"لن أنضم لأي ناد وما تردد كلام مغلوط. بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدي جديدة. فقد حصلت على دورات تدريبية في أوربا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية. أنا جاهز والحمدلله بدعمكم جميعًا لبدء مشواري في عالم التدريب".


واختتم :"كل الشكر لزملائي اللاعبين الذين عاصرتهم على مر الأجيال.. والشكر أيضًا لكل مدرب تدربت على يديه.. وللأجهزة الأدارية والطبية. ولأخواتي العمال الذين ساعدوني.. والشكر الأكبر لبلدي مصر الحبيبة. وأتمنى أن أسدل الستار اليوم على مشواري الكروي ولم أقصر في حق أحد".


عاجل.. عصام الحضري يعلن اعتزاله ويكشف عن وجهة المستقبل
عاجل.. عصام الحضري يعلن اعتزاله ويكشف عن وجهة المستقبل
عاجل.. عصام الحضري يعلن اعتزاله ويكشف عن وجهة المستقبل
عاجل.. عصام الحضري يعلن اعتزاله ويكشف عن وجهة المستقبل

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