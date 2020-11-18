وزيرة الثقافة تشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقات مهرجان الموسيقى العربية الـ 29

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تشهد الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة حفل تكريم الفائزين بجوائز مسابقات الدكتورة رتيبه الحفنى للموسيقى والغناء المصاحبة للدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر و المقام فى الثامنة مساء الجمعه 20 نوفمبر على المسرح الكبير بحضور الفنانة جيهان مرسى مديرالمهرجان والمؤتمر و تحييه الفرقه الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى ومشاركة النجمة ريهام عبد الحكيم.


قالت عبد الدايم ان مسابقة مهرجان الموسيقى العربية منذ تاسيسها احد الوسائل الفاعلة  فى الكشف عن ذخيرة مصر من المواهب الواعدة  واضافت ان مسابقة الدورة ال 29 تميزت بالتنوع واتاحت الفرصة للعديد من الصاعدين للاعلان عن انفسهم مؤكدة مواصلة سعى وزارة الثقافة لتقديم النابغين والمبدعين فى مختلف المجالات ، من جانبه قال رئيس الاوبرا ان الحفل يتضمن فقرات غنائية وموسيقية  لكلا من  نهى حافظ ، ايات فاروق الفائزتان بالجائزة الكبرى ونانسى عاطف وهبه عادل ،هبه ربيع الفائزات بالمركز الاول بجائزة الغناء العربى لذوى القدرات الخاصة للشباب والاطفال ، بسمله كمال الفائزة بالمركز الاول فى غناء الاطفال ، عبد الله سمير الفائز الاول فى مسابقة العزف على الة (التشيللو )، والعازفين محمد ظهير( كمان )، حماده النجار( بيانو )، وحيد ممدوح (جيتار) ، وائل النجار( اوكوريون )، محمد فوزى (كلارينيت ) .


وقالت مدير المهرجان والمؤتمر انه تم اعداد برنامج فنى متميز يضم باقة من اهم اعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة منها مصر التى فى خاطرى ، ليه يا قلبى ، كل ده كان ليه ، عيون القلب ، حكايتى مع الزمان ، ليالى الانس ، رسالة من تحت الماء ،عودت عينى ، القريب منك ،فيها حاجة حلوة  ، روحى وروحك بالاضافة الى العملين الفائزين بالجائزة الكبرى ارض واحدة وكلمنى واوبريت تحيا الموسيقى العربية الذى تم تقديمه لاول مرة فى افتتاح فاعليات الدورة 29.



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