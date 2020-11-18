بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم و"محو الأمية" (صور)

وقع كلٌّ من الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم والدكتور عاشور العمري، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك اليوم الأربعاء.





بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور آمال ربيع، مدير مشروع التنور المجتمعي بالجامعة ومستشاري رئيس الجامعة والأستاذ سعد سيد أمين، مدير فرع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم.





أكد أ.د أحمد جابر شديد أنه إيمانًا بدور جامعة الفيوم بكل كلياتها وقطاعاتها ومراكزها البحثية بضرورة المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من خطر حقيقي على نمو وتطور المجتمع المصري قامت جامعة الفيوم بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لبدء تنفيذ تجربة رائدة لمحو الأمية في محافظة الفيوم.





وأضاف سيادته أن جامعة الفيوم ستشارك من خلال أساتذتها وطلابها فى مشروع محو الأمية عن طريق عقد عدد من الدورات التدريبية لطلاب الجامعة لتدريب ورفع كفاءة طلابها المشاركين بالمشروع في مجال محو الأمية، وأيضًا مجال الاتصال الفعال مع الكبار، وكذلك إنشاء لجنة تنسيقية لإدارة ومتابعة جميع مراحل المشروع.





وقال الدكتور عاشور العمري إن الدولة تسعى بشكل قوي لمحو أمية أكبر عدد ممكن من الأميين كهدف رئيس لاستراتيجية الدولة المصرية ٢٠٢٠/٢٠٣٠.





وفي هذا السياق تسعى الدولة بكافة مؤسساتها التنفيذية والتعليمية والبحثية وأيضًا مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنفيذ حملة قومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، مشيرًا إلى أن تجربة مشاركة الجامعات المصرية في محو الأمية هي من أنجح تجارب المشاركة المؤسسية.





وأشار الأستاذ الدكتور خالد عطا الله أن جامعة الفيوم قد بدأت بالفعل في عقد عدد من الندوات التعريفية والدورات التدريبية في عدد من كليات الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب على التقنيات الحديثة لمحو الامية وتعليم الكبار مؤكدًا على ضرورة ربط عملية محو الأمية بتعليم بعض الحرف اليدوية للمتعلمين ومشاركة المؤسسات المالية المختلفة في دعم وتمويل مشروعات صغيرة لمن اجتاز اختبار محو الأمية بنجاح.





ومن جانبها عبرت أ.د آمال ربيع عن حرص جامعة الفيوم على تقديم كل الدعم لطلابها المشاركين بالمشروع عن طريق صرف مكافأة مالية للطلاب (المعلمين) عن كل دارس يجتاز اختبار محو الأمية بنجاح، وأيضا تخصيص نسبة (20%) من درجات التدريب العملي للطلاب المشاركين في المشروع.



