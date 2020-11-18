المركز القومي للسينما يعرض مجموعة من الأفلام القصيرة بنادي سينما المرأة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements
وسط حضور جماهيري كبير أقيمت مساء أمس فعاليات نادي سينما المرأة الذي يقيمة المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب". 


 و خلال فعاليات النادي تم عرض مجموعة من الأفلام القصيرة وهي "جميلة " إخراج" يوسف نعمان" "فوق الركبة" إخراج "لبيت عزت" وفيلم " جميلة " إخراج "ايرا عاطف" و " ٨ ديسمبر و عنبر ٨ تشريح " إخراج "محمد بعتر".


 وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها كل من "شاهندة محمد علي" و إسلام أحمد علي"النقاد بالمركز القومي للسينما و تم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها و الجمهور.


 جدير بالذكر ان نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما شهريآ، ويهدف إلي عرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة وإقامة ندوات ضمن فعاليات النادي لنقاد من المركز القومي للسينما لمناقشة الأفلام مع الحضور.


 ويقام النادي مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية مع مراعاه الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض .

أخبار تهمك

على رأسهم طارق يحيى.. قرار الجبلاية يمهد الدوري الجديد لعودة نجوم التدريب

منذ 40 دقيقة

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ حوالي 10 ساعة

كاف: نهائي الأهلي والزمالك بوقت إضافي في حالة التعادل

منذ أقل من نصف ساعة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يشعل فتيل فضيحة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من نوير على هزيمة ألمانيا التاريخية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

منذ حوالي 6 ساعات

رباعي ريال مدريد يشارك في التدريبات

منذ ساعة الا ربع

نجم الزمالك على رادار أودينيزي الإيطالي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

نجم برشلونة يشعل فتيل فضيحة في ريال مدريد

01:05 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

08:46 م

رباعي ريال مدريد يشارك في التدريبات

01:17 م

على رأسهم طارق يحيى.. قرار الجبلاية يمهد الدوري الجديد لعودة نجوم التدريب

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»