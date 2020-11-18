وتتوالى الأزمات.. الإصابة السابعة تضرب ليفربول

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:49 م
ليفربول
ليفربول
الفجر الرياضي
Advertisements
تلقى يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي صدمة جديدة في سلسلة الإصابات التي يتعرض لها الفريق خلال الفترة الاخيرة.
 
وضربت الإصابة ريس ويليامز مدافع ليفربول بعدما تعرض لآلام في الفخذ أثناء تواجده مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا.
 
ويعاني ليفربول بسبب العديد من الإصابات التي ضربت دفاع الفريق، مثل فيرجيل فان دايك وجو جوميز، فالأول سيغيب لنهاية الموسم، والثاني سيغيب لمدة قد تطول إلى نهاية الموسم، بالإضافة إلى ألكسندر أرنولد وأندو روبرتسون وفابينيو بينما تعرض محمد صلاح للإصابة بفيروس كورونا.
 
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن تم استبعاد ويليامز من قائمة منتخب إنجلترا لمواجهة ألبانيا، أمس الثلاثاء، حتى لا تتفاقم الإصابة.
 
وأوضحت الصحيفة، أن ويليامز عاد إلى ليفربول كإجراء احترازي بعدما أبدى قلقه بشأن مشكلة في الفخذ.
 
ويأمل يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول أن يكون ويليامز جاهزًا للعب مباراة ليستر يوم الأحد، في ظل العديد من الغيابات التي يعاني منها الريدز في الخط الخلفي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول فان دايك الدوري الانجليزي اصابات ليفربول اخبار ليفربول اليوم

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من نوير على هزيمة ألمانيا التاريخية

منذ حوالي 3 ساعات

تجديد حبس أصدقاء طفل المرور ١٥ يوما

منذ ساعة و 25 دقيقة

نجم برشلونة يشعل فتيل فضيحة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

رباعي ريال مدريد يشارك في التدريبات

منذ ساعة الا ربع

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

على رأسهم طارق يحيى.. قرار الجبلاية يمهد الدوري الجديد لعودة نجوم التدريب

منذ 39 دقيقة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

كاف: نهائي الأهلي والزمالك بوقت إضافي في حالة التعادل

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الزمالك على رادار أودينيزي الإيطالي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

كلوب يتحدث عن إصابة صلاح قبل مبارة أرسنال

المصائب تنهال على ليفربول

كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

اخر اخبار محمد صلاح

كلوب يعلن غياب نجم ليفربول لنهاية الموسم بسبب الإصابة

كلوب يوجه رسالة إلى فان دايك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

نجم برشلونة يشعل فتيل فضيحة في ريال مدريد

01:05 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

08:46 م

رباعي ريال مدريد يشارك في التدريبات

01:17 م

على رأسهم طارق يحيى.. قرار الجبلاية يمهد الدوري الجديد لعودة نجوم التدريب

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»