شريف دسوقي للچوكر عن "كاملة أبو ذكري": من النجوم الشبعانة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال الفنان شريف دسوقي خلال استضافته في برنامج الچوكر عبر منصة WATCH iT مع مقدم البرامج محمود فكري أن علاقته بالمخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري ممتدة منذ أول عمل فني قامت بإخراجه، فهو متابع جيد وعاشق لكل ما قدمته من تاريخ كبير، وتابع، أنه يحتاج إلي ألقاب عدة ليضعها قبل أن ينطق باسمها وأنبهر دائما بأداء الممثلين الذين يعملون أمام كاميرتها، ويتردد علي ذهني سؤال (ماذا تقول هذه المخرجة لهؤلاء النجوم ليقوموا بهذا الأداء المبهر وتخرج منهم طاقة فنية كبيرة لهذا الحد ! ).

وأضاف خلال برنامج الچوكر، أنه يشعر وكأن علاقته ممتدة بها منذ أربعون عام، وأصبح يفهم الأوردر الذي تطلبه قبل أن تقوله، بل وأصبح يفهمها من نظرة عين. 

وتابع حديثه مع محمود فكري، دائما ما أقول أن كاملة أبو ذكري تحديدًا من جيل النجوم الشبعانة، وعملي معها كان حلم كبير وتعلمت منها الكثير، وليس لديها أي صغائر ممكن أن تمارسها علي الآخرين.

يذكر أن منصة WATCH iT تعرض حصريًا برنامج "الچوكر" كل يوم سبت من كل أسبوع في تمام العاشرة صباحًا، وينتمي لنوعية برامج الكوميديا الساخرة والفانتازيا، وهو فورمات جديد من نوعه يقدم لأول مرة في مصر والعالم العربي، ويستضيف عدد من مشاهير الفن والطرب.

وعن مذيع البرنامج "محمود فكري" فهو يخوض هذه التجربة للمرة الأولي، قادمًا من عالم الدعايا والإعلان، والبرنامج من إنتاج شركة Reload للمنتج "هادي عادل"، وهي شركة رائدة في مجال الدعايا والإعلان.



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