سعد الصغير يحضر لأغنية جديدة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يتواجد المطرب سعد الصغير، خلال هذه الفترة دائمًا في إحدى الستديوهات لوضع صوته على أغنية جديدة اختارها منذ فترة من عدة أغاني.

الأغنية من توزيع زيزو فاروق، ومن المفترض أن يطرحها سعد، خلال الفترة القليلة المقبلة عقب الانتهاء من كافة تفاصيلها.

في سياق أخر شارك الصغير، جمهوره مؤخرًا بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق سعد، على الصورة قائلًا:"انتظرونا قريبًا.. مفاجأة هتعجبكو بإذن الله جاري التنفيذ".

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