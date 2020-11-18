حكومة أبو ظبي تستهدف الحصول للاستحواذ على حصة في تجارة السلع لويس دريفوس

قالت ثلاثة مصادر إن الشركة القابضة المملوكة للحكومة في أبوظبي تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو مليار دولار لدعم استحواذها على حصة 45 بالمئة في شركة تجارة السلع لويس دريفوس.

وقال اثنان من المصادر إن القابضة تجري محادثات مع مجموعة من البنوك من بينها بنوك في أبوظبي وبنوك أوروبية للحصول على قرض بما يصل إلى نحو مليار دولار لدعم الاستحواذ المقترح.