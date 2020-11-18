بعد انطلاق الصمت الانتخابي.. كل ما تريد معرفته عن إعادة المرحلة الأولى للنواب

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بالتزامن مع انطلاق الصمت الانتخابي لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تكثر التساؤلات حول المحافظات التي تحظى بجولة الإعادة، وعدد المرشحين.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

١. انطلقت مرحلة الصمت الانتخابي، اليوم الأربعاء، لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

٢. يبلغ عدد مرشحي جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات 220 مرشحا والذين يتنافسون على 110 مقاعد.

٣. تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارًا من الخميس والجمعة الموافق 19 و20 نوفمبر، على موقع الرسمى لها، بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرشحين بجولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردي.

٤. وتجرى مرحلة الإعادة في محافظة الجيزة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفي الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد.

٥. بينما تجرى الإعادة في المنيا بين 30 مرشحين على 15 مقعد، وفي الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين.

٦. وفي محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعد.

٧. أما محافظة قنا تجرى بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفي محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين.

٨. فيما خرجت محافظة البحر الأحمر من الإعادة بعد فوز المرشحين بجميع المقاعد المخصصة لها وحسمها من الجولة اللأولى.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، لجانا لرصد أي مخالفة للدعاية الانتخابية من مرشحين جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات.

ويستمر عمل اللجان خلال فترة الصمت الانتخابي حيث يحظر استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية والتي من بينها الدعاية على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتعليق اللافتات والظهور في وسائل الإعلام وغيرها من أشكال الدعاية الانتخابية.

 وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.

يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. 

ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

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