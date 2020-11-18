نادي قنا يواصل صفقاته ويضم "نوبة"الزهراء موسمين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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واصل الجهاز الفني لفريق نادي قنا بقيادة محمود ابراهيم المدير الفني للفريق إبرام صفقاته لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، ونجح في الحصول علي خدمات محمد احمد سيد الشهير ب"نوبه" لاعب وسط مدافع الزهراء السابق،في صفقة انتقال حر للاعب لمدة موسمين

يذكر أن نوبة من أبرز لاعبي خط وسط المدافع في دوري القسم الثالق والذي ساهم بشكل كبير في وضع فريق الزهراء في المنافسة والتأهل لدوري الترقي الموسم قبل الماضي، ليأتي تعاقد محمود ابراهيم المدير الفني لفريق قنا مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن فريق نادي قنا أبرم أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، أبرزها مصطفي شنط لاعب أسوان والجونة والتعدين، ومحمد الامير مهاجم شباب بداوي، ومحمد عامر حارس الشمس، اسلام محمد مهاجم نادي أسوان السابق، كما نجح في التجديد لقائد الفريق محمود شكري.

وأعلن المدير الفني لفريق قنا ان هناك العديد من الصفقات التي أبرمها مجلس الإدارة وسوف يتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي من خلال مجلس إدارة النادي

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