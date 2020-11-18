محافظ الجيزة يزور مصابي حادث انقلاب اتوبيس مدرسي بمنطقة الرماية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بزيارة لمستشفى الهرم التخصصى للأطمئنان على الطلاب المصابين فى حادث انقلاب اتوبيس بمنطقة الرماية تابع لمدرسة الابداع للغات التابعة لإدارة اوسيم التعليمية والبالغ عددهم 17 حاله وهم ( 2 مشرفين – 14 طالب – سائق الاتوبيس ).



وحرص المحافظ على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين موجها بتقديم كافة اوجه الرعاية اللازمة لهم ومتابعتهم من خلال تقديم الخدمة الصحية التي تحتاج إليها الحالات، مشيراً ان اعمار الطلاب تتراوح ما بين 6 الى 16 سنه .


أكد المحافظ ان هناك 8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة عدا طفلة عمرها 10 سنوات تحت الملاحظة ومدرسة ايضا تحت الملاحظة بالرعاية المركزة وجارى استكمال فحص باقى المصابين من الطلاب للتأكد من سلامتهم و الوقوف على الوضع الصحى لهم .


وخلال الزيارة حرص المحافظ على التحاور مع الطلاب المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية، مؤكدا على مدير مديرية الشئون الصحية بتقدم الرعاية اللازمة لهم واجراء فحص صحى شامل لحالتهم وعدم مغادرة المستشفى قبل التأكد من حالتهم الصحية .

وجاءت أسماء حالة المصابين كالتالى:
 
ياسين سامح سيد 6 سنوات اشتباه كسر بالوجه وتورم بالصدر وباسل محمد سعد 13 سنة كسر بالذراع الأيسر
ومحمد مدحت محمد 13 سنة كدمات وسحجات وهنا مدحت محمد 10 سنوات كدمات وسحجات ومحمد هشام محمد 13 سنة كدمات وسحجات ويوسف علاء أحمد 9 سنوات كدمات وسحجات وسيف الدين محمود 12 سنة كدمات وسحجات وكريم علاء احمد منير 16 سنة جاري عمل الاشعه ورهف هشام محمد 13 سنة ونوران محمد حسن 10 سنوات واياد محمد حسن 10 سنوات أحمد مصطفي درويش 8 سنوات وعبد الرحمن محمد عادل 6 سنوات وإيمان محمد عادل 7 سنوات جميعهم كدمات وسحجات تحت الملاحظة.
وحمدي عبده محمد 40 سنة سائق الاتوبيس كسر بالكتف الايسر وفاطمة شحاتة محمد 50 سنة ( مدرسة ) اشتباه كسر بالعمود الفقرى ودينا محمود 35 سنة مدرسة، حجز بالرعاية المركزة على جهاز تنفس صناعى .

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