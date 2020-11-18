نادي القضاة يوقع بروتوكول تعاون مع "الأميرية" لرفع الكفاءة (صور)

وقع المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، بروتوكول تعاون مع أشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، لرفع كفاءة أداء المستوى العلمي والثقافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وشمل العديد من مجالات التعاون التي تهم الطرفين كما تم الاتفاق على تقديم الهيئة خدمة الموسوعات القانونية المتكاملة الكترونيا من خلال أجهزة الكمبيوتر أو تطبيقات الهواتف المحمولة، في ضوء خطة اللجنة الثقافية والعلمية.





صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، قائلا:" ان ذلك يأتي في سبيل قيام مجلس إدارة نادي قضاة مصر بتوفير كافة المصادر والروافد القانونية اللازمة التي تعين القاضي على القيام برسالته السامية في إرساء دعائم العدل ولمتابعة كافة المستجدات القانونية والقضائية.



