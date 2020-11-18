نادي القضاة يوقع بروتوكول تعاون مع "الأميرية" لرفع الكفاءة (صور)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
وقع المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، بروتوكول تعاون مع أشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، لرفع كفاءة أداء المستوى العلمي والثقافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وشمل العديد من مجالات التعاون التي تهم الطرفين كما تم الاتفاق على تقديم الهيئة خدمة الموسوعات القانونية المتكاملة الكترونيا من خلال أجهزة الكمبيوتر أو تطبيقات الهواتف المحمولة، في ضوء خطة اللجنة الثقافية والعلمية.

صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، قائلا:" ان ذلك يأتي في سبيل قيام مجلس إدارة نادي قضاة مصر بتوفير كافة المصادر والروافد القانونية اللازمة التي تعين القاضي على القيام برسالته السامية في إرساء دعائم العدل ولمتابعة كافة المستجدات القانونية والقضائية.

وتابع، أنها سوف تضمن موقع التشريعات والقوانين والقرارات المكملة لها بالإضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لاطلاع أعضاء نادي قضاة مصر على كافة المستجدات في التشريعات والقوانين والقرارات التي تضطلع هيئة المطابع الأميرية دون غيرها بنشرها في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، كما شمل البروتوكول التعاون المشترك في إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات وتبادل الدوريات والمطبوعات التي يصدرها الجانبين.
نادي القضاة يوقع بروتوكول تعاون مع "الأميرية" لرفع الكفاءة (صور)
نادي القضاة يوقع بروتوكول تعاون مع "الأميرية" لرفع الكفاءة (صور)
نادي القضاة يوقع بروتوكول تعاون مع "الأميرية" لرفع الكفاءة (صور)
نادي القضاة يوقع بروتوكول تعاون مع "الأميرية" لرفع الكفاءة (صور)
نادي القضاة يوقع بروتوكول تعاون مع "الأميرية" لرفع الكفاءة (صور)
نادي القضاة يوقع بروتوكول تعاون مع "الأميرية" لرفع الكفاءة (صور)

أخبار تهمك

نجم الزمالك على رادار أودينيزي الإيطالي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تجديد حبس أصدقاء طفل المرور ١٥ يوما

منذ ساعة و 25 دقيقة

على رأسهم طارق يحيى.. قرار الجبلاية يمهد الدوري الجديد لعودة نجوم التدريب

منذ 40 دقيقة

رباعي ريال مدريد يشارك في التدريبات

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

نجم برشلونة يشعل فتيل فضيحة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من نوير على هزيمة ألمانيا التاريخية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 15 ساعة

كاف: نهائي الأهلي والزمالك بوقت إضافي في حالة التعادل

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ ساعة الا ربع

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

منذ حوالي 6 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

نجم برشلونة يشعل فتيل فضيحة في ريال مدريد

01:05 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

08:46 م

رباعي ريال مدريد يشارك في التدريبات

01:17 م

على رأسهم طارق يحيى.. قرار الجبلاية يمهد الدوري الجديد لعودة نجوم التدريب

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»