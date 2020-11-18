تعليق مثير من إنريكي بعد إذلال ألمانيا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
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أبدى لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم سعادة بالغة وأثنى على لاعبيه بشكل كبير بعد الانتصار الساحق الذي حققه المنتخب على نظيره الألماني 6 / صفر مساء أمس الثلاثاء.

وتأهل المنتخب الإسباني إلى الدور قبل النهائي للنسخة الثانية من دوري أمم أوروبا بفوزه الكاسح والتاريخي على نظيره الألماني أمس في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري القسم الأول للبطولة.

واستفاد المنتخب الإسباني من ثلاثة أهداف (هاتريك) للاعبه الشاب فيران توريس /20 عاما/ ليكتسح ضيفه الألماني (المانشافت) بستة أهداف نظيفة ولتكون أسوأ هزيمة للمانشافت منذ نحو تسعة عقود وبالتحديد منذ 1931 .

وقال إنريكي /50 عاما/ عقب المباراة :"سعيد للغاية بهذه النتيجة التي حققها اللاعبون.. أود أن أقول إن كل من في الفريق ساهم في هذا النجاح، دون أن أسلط الضوء على أحد."

وأضاف :"الفوز على فريق مثل المنتخب الألماني يتطلب العمل الجماعي من الجميع. المباراة سارت بشكل مثالي. وكل عنصر شارك وحقق مهمته."

وتابع "المنتخب الألماني دفع بأفضل تشكيلة، وأعتقد أننا لعبنا بشكل رائع منذ البداية. كانت واحدة من أفضل مباريات المنتخب."

واختتم إنريكي تصريحاته قائلا :"أشعر بسعادة وبهجة هائلتين إزاء هذا الانتصار الذي يحمل أهمية كبيرة نظرا لأنه تحقق في مباراة رائعة."

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