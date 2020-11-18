رنا سماحة تستعد لطرح أغنية "أوبا".. اليوم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تستعد المطربة الشابة رنا سماحة، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"أوبا" وذلك عقب الساعات القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

أغنية "أوبا" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم ويعد هذا التعاون الثاني بين رنا سماحة وشركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز بعد أغنية اميرة الحب.

وظهر في الفيديو الترويجي للأغنيه خطيبها الملحن والمطرب سامر أبو طالب حيث يظهر كموديل
في الفيديو كليب.

وعن مشاركة سامر في الفيديو، قالت رنا سماحة، أن هذه فكرة المخرجه العبقرية بتول عرفه.

يذكر أن أخر أعمال رنا سماحة، كان أول ألبوماتها "٧ رجالة" الذي تم صدوره منذ شهور قليله.
وحقق نجاحًا كبيرًا.

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