وست هام يتعرض لخسائر فادحة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
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قالت كارين برادي، نائبة رئيس وست هام يونايتد الإنجليزي، إن النادي، يخسر مليوني جنيه إسترليني (2.7 مليون دولار) في كل مباراة دون مشجعين.

ولا يُسمح للمشجعين بحضور المباريات، منذ استئناف البريميرليج في يونيو، وتعاني الأندية ماديا، فيما طلبت فرق الدرجات الأدنى حزمة إنقاذ من دوري الأضواء.

وقالت برادي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذا مدمر للجميع، يخسر وست هام مليوني إسترليني في كل مباراة، دون إيراد التذاكر وإيراد الشركات التجارية.. وتخسر بعض الأندية ما يصل إلى عشرة ملايين، في المباراة الواحدة".

وأضافت :"يتحدث البعض عن هرم كرة القدم، لكن يبقى هناك هرم بين أندية الدوري الممتاز.. على القمة هناك أندية مملوكة لدول ذات سيادة، وفي القاع هناك أندية ليست كذلك".

وتابعت "يعاني الجميع، لكن هذا هو الحال في الأنشطة التجارية الأصغر، بغض النظر عما إذا كانت تتعلق بكرة القدم أو غيرها، فإنه ليس لديها الكثير من الاحتياطي النقدي، وهذا ما يحدث للأندية الصغيرة في كرة القدم".

وأبدت برادي إحباطها بسبب عدم حضور المشجعين إلى الملاعب، لمنع انتشار فيروس كورونا، بينما تُبث المباريات في قاعات السينما، وقالت "الأجواء تعاني" دون وجود الجماهير.

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