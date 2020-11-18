القوى العاملة: تحصيل 36 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى في  السعودية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تحصيل المستحقات المالية لورثة المتوفى "يحيى.ز.ح.أ" بقيمة 8844 ريالا سعوديا، بما يوازي 36 ألفاً و 967 جنيها مصريا تقريبا.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة المتوفى"يحيى.ز.ح.أ" لحصولهم على مستحقاته المالية.
وأشار الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض فى تقريره للوزير إلى أن المتوفى كان يعمل لدى إحدى شركات البناء  والمقاولات بالدمام، وتم التواصل مع إدارة الشركة ومدير الموارد البشرية للمجموعة  للحصول على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمتوفى وتحصيل مستحقاتها وايداعها لحساب ورثة المصريين المتوفين التابع للسفارة  بعد دفن الجثمان بالمملكة العربية السعودية وذلك بناءا على رغبة ذويه.


ولفت الملحق العمالي إلي  أن الشركة  قامت بإفادتنا بالأوراق الخاصة بتحويل مبلغ  8844 ريالا سعوديا إلى حساب ورثة المصريين المتوفين التابع للسفارة المصرية ، وجارى ارسال المستحقات وأخطار ورثة المتوفى لاستلامها من بنك ناصر الاجتماعي  فى مصر.

أخبار تهمك

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 5 ساعات

تجديد حبس أصدقاء طفل المرور ١٥ يوما

منذ ساعة و 24 دقيقة

نجم برشلونة يشعل فتيل فضيحة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

رباعي ريال مدريد يشارك في التدريبات

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

على رأسهم طارق يحيى.. قرار الجبلاية يمهد الدوري الجديد لعودة نجوم التدريب

منذ 38 دقيقة

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من نوير على هزيمة ألمانيا التاريخية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

نجم الزمالك على رادار أودينيزي الإيطالي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

كاف: نهائي الأهلي والزمالك بوقت إضافي في حالة التعادل

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

نجم برشلونة يشعل فتيل فضيحة في ريال مدريد

01:05 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

08:46 م

رباعي ريال مدريد يشارك في التدريبات

01:17 م

على رأسهم طارق يحيى.. قرار الجبلاية يمهد الدوري الجديد لعودة نجوم التدريب

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»