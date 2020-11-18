تقارير تكشف أزمة جديدة تسببت في رحيل لويس سواريز عن برشلونة

تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن أزمة جديدة تسببت في رحيل المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، عن فريقه السابق برشلونة الإسباني.





وكان لويس سواريز قد رحل عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، في الصيف الماضي، بناءا على رغبة المدرب الهولندي كومان.





من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لويس سواريز كان قد طلب تجديد عقده مع برشلونة لمدة 4 مواسم.





وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة رفضوا طلب لويس سواريز، بالنسبة لعمره حيث كان سيبلغ السابعة والثلاثين من عمره.





الجدير بالذكر أن لويس سواريز قد رحل عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، بناءا على رغبة المدرب الهولندي كومان مدرب البارسا الذي طلب رحيله لكبر سنه.



