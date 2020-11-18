على رأسهم طارق يحيى.. قرار الجبلاية يمهد الدوري الجديد لعودة نجوم التدريب

جاء قرار اتحاد الكرة بتقنين الانتقالات بين المدربين في الدوري الممتاز بداية من الموسم الجديد 2020 – 2021 بمثابة قبلة الحياة لعدة مدربين ابتعدوا عن الساحة في ظل سيطرة أسماء آخر وبعض الوكلاء على الأندية.









ويشهد الموسم الجديد عودة بعض المدربين للمستطيل الأخضر مجدداً بعد فترة من الغياب على رأسهم محمد يوسف الذي تولى قيادة البنك الأهلي بعدما ابتعد عن دور الرجل الأول لسنوات منذ تجربته الأخيرة مع بتروجيت.









وعاد أيضاً طارق العشري بقيادة طلائع الجيش بعدما رحل عن حرس الحدود مؤخراً كما عاد خالد عيد بعد أن ابتعد منذ هبوط فريق طنطا بالدوري الممتاز منذ موسمين.









ويعود التوأم حسام وإبراهيم حسن من بوابة نادي الاتحاد السكندري بعد الحصول على راحة عقب الرحيل إلى سموحة.









في المقابل ، تستعد بعض الأسماء للعودة مجدداً مع انطلاق الموسم الجديد على رأسهم طارق يحيى الذي قاد عدة أندية على رأسها الإنتاج الحربي ومصر المقاصة وطنطا والاتصالات بخلاف توليه قيادة الزمالك مؤقتاً.









ويدرس يحيى بعض العروض التي تلقاها مؤخراً من بعض أندية الدوري لتولي المهمة ولكنه رفض الإفصاح عنها.

وهناك بعض الأسماء التي تترقب الحصول على الفرصة المناسبة مثل إيهاب جلال ومحمد حلمي ومؤمن سليمان.