موعد إعلان الزمالك عن صفقة المثلوثي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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اختتم نادي الزمالك التفاوض مع الظهير التونسي حمزة المثلوثي بشكل رسمي من أجل تدعيم الجهة اليمني للفريق خلال منافسات الموسم المقبل ،في ظل النقص العددي في الوقت الحالي في هذا المركز بعد رحيل حمدي النقاز عن الفريق بسبب تأخر المستحقات المالية.

ولم يتراجع إدارة القلعة البيضاء عن إتمام صفقة حمزة المثلوثي بشكل نهائي ،اللاعب حصل على كافة مستحقاته المالية ،وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب انتهاء مشوار الفريق في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.


وهناك اقتناع كامل بالامكانيات التي يمتلكها حمزة المثلوثي ،اللاعب يتواجد حاليا في القاهرة ويتدرب بشكل قوي استعدادا لدخوله في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن حمزة المثلوثى انتقل لنادى الزمالك فى صفقة انتقال حر قادما من صفوف الصفاقسى التونسى

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